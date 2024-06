Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 5,33 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 5,33 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,34 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,33 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.044 Schaeffler-Aktien.

Bei 6,78 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 21,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,425 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,32 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4,09 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 4,15 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,952 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

