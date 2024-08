Schaeffler Aktie News: Anleger schicken Schaeffler am Mittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 4,68 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 4,68 EUR. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 4,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 133.065 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 30,92 Prozent niedriger. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,363 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schaeffler 0,450 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,18 EUR.

Am 06.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4,19 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,838 EUR je Schaeffler-Aktie.

