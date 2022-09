Schaeffler Aktie News: Schaeffler steigt am Dienstagnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,1 Prozent auf 4,72 EUR. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 4,81 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 267.659 Stück.

Bei einem Wert von 8,29 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,01 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2022 (4,58 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,77 EUR an.

Schaeffler ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 3.790,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.454,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 08.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,869 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

