Schaeffler Aktie News: Schaeffler steigt am Dienstagmittag

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 6,39 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Schaeffler-Aktie sogar auf 6,41 EUR. Bei 6,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.495 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2022). Gewinne von 18,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 4,44 EUR. Abschläge von 43,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 6,67 EUR.

Am 08.11.2022 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ein EPS von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.242,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.332,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 06.03.2024 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,890 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Schaeffler übernimmt Solarpark von BayWa - Aktien im Plus

Schaeffler-Aktie gesucht: Bau einer eigenen Wasserstoffanlage geplant

Schaeffler-Aktie schwächer: Demonstration von Schaeffler-Beschäftigten gegen Personalabbau

