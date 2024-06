Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 5,38 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 1,1 Prozent auf 5,38 EUR. In der Spitze gewann die Schaeffler-Aktie bis auf 5,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,37 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.020 Schaeffler-Aktien.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 6,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,93 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 13,75 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,425 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schaeffler 0,450 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,32 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 präsentieren. Schaeffler dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,952 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

