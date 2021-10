Schaeffler Aktie News: Anleger greifen bei Schaeffler zu

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 6,84 EUR. In der Spitze gewann die Schaeffler-Aktie bis auf 6,86 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 43.263 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2021 erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.10.2020 bei 4,99 EUR.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,75 EUR. Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,20 EUR je Aktie.

Die Schaeffler Gruppe ist ein weltweit führender integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Zum Produktportfolio des Unternehmens gehören Präzisionskomponenten und Systeme für Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet Schaeffler unter anderem Ventilspielausgleichselemente, Wälzlagerungen für Motorwellen, Kupplungen und Doppelkupplungssysteme, Radlager oder Servolenkungen. Für die Industrie ist der Konzern in den Sparten Mobilität, Erneuerbare Energien sowie als Systempartner bei der Entwicklung von Produktionsmaschinen oder Lagersystemen für die Luft- und Raumfahrt tätig. Abgerundet wird das Angebot durch umfassende Serviceleistungen und die Bereitstellung von Ersatzteilen.

