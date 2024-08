Schaeffler Aktie News: Schaeffler präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

So entwickelt sich Schaeffler

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Zuletzt sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 4,70 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Schaeffler-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 4,70 EUR nach oben. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 4,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 58.412 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Gewinne von 44,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,57 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,363 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 7,18 EUR.

Am 06.08.2024 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,21 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz lag bei 4,19 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 05.11.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Schaeffler.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,838 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

