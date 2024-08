Schaeffler Aktie News: Schaeffler gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 4,68 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 4,68 EUR zu. Bei 4,71 EUR erreichte die Schaeffler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,68 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 217.259 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 44,76 Prozent wieder erreichen. Bei 4,57 EUR fiel das Papier am 08.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 2,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,363 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,18 EUR.

Schaeffler ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,05 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,21 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Schaeffler hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,19 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,838 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

