Auf dem Weg zur 15.000-Punkte-Marke: DAX geht mit neuem Rekordhoch in die Woche

Der DAX gewann bereits zum Handelsstart bis auf 14.809,80 Punkte hinzu und übersprang damit sein Allzeithoch vom 18. März. Im weiteren Verlauf steigt der deutsche Leitindex n och weiter. Der Höchstkurs liegt nun bei 14.834,90 Zählern. Aktuell gewinnt das Börsenbarometer 0,54 Prozent auf 14.828,84 Einheiten.

Verschiedene Misserfolge in der hierzulande laufenden Corona-Impfkampagne haben die Anleger nicht entmutigt, im Gegenteil: Zuletzt sind immer wieder Schnäppchenjäger auf den Plan getreten, die nach Kursrückschlägen beherzt bei Aktien zugegriffen haben. "Es scheint, als haben alle Angst, den nächsten Rekord zu verpassen", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Geschielt werde sogar bereits auf 15.000 Punkte. Als positive Nachricht wertet Altmann die Neuigkeiten zum Suezkanal.

Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given" sei wieder in schwimmenden Zustand gebracht worden und werde gesichert, teilte der maritime Dienstleister Inchcape Shipping mit. Es blieb zunächst aber unklar, wann die wichtige Wasserstraße wieder zur Durchfahrt freigegeben werden kann.

Größter Sorgenfaktor am Markt ist neben der Corona-Lage die Entwicklung der Anleiherenditen. Höhere Zinsen lassen in der Regel Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren in einem schlechteren Licht erscheinen. Der Marktstratege Mislav Matejka von der US-Bank JPMorgan bleibt jedoch gelassen. Er geht davon aus, dass der Aktienmarkt weiter gut zurecht kommt mit steigenden Renditen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag