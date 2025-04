Schwarz-Rot setzt beim Klimaschutz auch aufs Ausland

BERLIN (dpa-AFX) - Die angestrebte Koalition aus CDU/CSU und SPD möchte bei der Erreichung der deutschen Klimaziele auch auf Treibhausgas-Minderungen in anderen Ländern setzen. Zudem will sie am Kohleausstieg im Jahr 2038 festhalten.

Wer­bung Wer­bung

"Die deutschen und europäischen Klimaziele erreichen wir vorrangig durch Reduktion von CO2 und anderen Treibhausgasen in Deutschland, zusätzlich durch Anrechnung negativer Emissionen sowie in begrenztem Umfang durch hochqualifizierte und glaubwürdige CO2-Minderungen in außereuropäischen Partnerländern", heißt es im Koalitionsvertrag.

Das europäische Klimaziel für das Jahr 2040 will Schwarz-Rot nur mit Vorbehalten unterstützen - unter anderem "mit der Maßgabe, dass erstens in Deutschland nicht mehr reduziert werden muss als mit dem deutschen Klima-Zwischenziel für 2040 vorgesehen".

Wer­bung Wer­bung

Das nationale deutsche Klimaziel sieht vor, dass die Bundesrepublik ihre Emissionen bis 2040 um mindestens 88 Prozent im Vergleich zu 1990 senkt. Für Europa ist ein Klimaziel im Gespräch, das eine Reduzierung der Emissionen um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 vorsieht. Wegen politischen Drucks aus mehreren EU-Staaten muss die EU-Kommission ihre entsprechenden Pläne aber womöglich abschwächen./hrz/DP/men