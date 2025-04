Schwieriger Start

Wegen eines schwierigen Starts ins neue Geschäftsjahr rechnet der Südzucker-Vorstand mit deutlichen Ergebnisrückgängen.

Sowohl der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) als auch das operative Ergebnis des ersten Quartals (per Ende Mai) dürften signifikant unter dem Vorjahresniveau liegen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Freitag in Mannheim mit. Im Vorjahr wies Südzucker einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 230 Millionen Euro aus, das operative Ergebnis lag bei 155 Millionen Euro. Der Vorstand bleibt dennoch bei seinen Jahreszielen, die er Mitte Februar ausgegeben hatte. Die Aktien reagierte zunächst kaum auf die Neuigkeiten, drehte dann jedoch ins Plus und notierte zeitweise um 0,64 Prozent höher bei 11,07 Euro.

Wer­bung Wer­bung

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll im Zeitraum 1. März 2025 bis 28. Februar 2026 bei 525 bis 675 Millionen Euro liegen. Das operative Konzernergebnis dürfte bei 150 bis 300 Millionen Euro landen. Dabei geht der Konzern davon aus, dass sich das stark reduzierte EU-Zuckerpreisniveau deutlich verbessert.

In vergangenen Geschäftsjahr war der Konzernumsatz von 10,3 Milliarden auf rund 9,7 Milliarden Euro gesunken, wie seit der Vorlage von Eckdaten im Febraur bekannt ist. Das Ebitda brach auf rund 715 Millionen Euro ein, das operative Konzernergebnis auf 340 Millionen Euro. Die endgültigen Resultate sowie einen detaillierten Ausblick soll es dann am 15. Mai geben.

/ngu/mis

MANNHEIM (dpa-AFX)