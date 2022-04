Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Scout24 51,64 EUR

Um 13:12 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 52,42 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 52,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 59.104 Scout24-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2021 bei 73,36 EUR. 39,95 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 46,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2022). Abschläge von 10,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,23 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 01.03.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 91,20 Millionen EUR im Vergleich zu 101,90 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 01.03.2022 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2021-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2022-Kennzahlen am 29.03.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,04 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

