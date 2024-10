Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Scout24-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 78,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 79,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 77,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 32.237 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 29,73 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,49 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Scout24.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,70 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie: Experten empfehlen Scout24 im September mehrheitlich zum Kauf

KW 39: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

MDAX aktuell: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge