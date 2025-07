Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

So entwickelt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 120,50 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte um 15:43 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 120,50 EUR. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 120,00 EUR. Bei 122,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.994 Scout24-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,30 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,49 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,90 EUR am 20.08.2024. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 45,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,44 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 112,03 EUR.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 vorlegen. Am 06.08.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,29 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

