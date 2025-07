Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 121,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Scout24-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 121,30 EUR. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 120,80 EUR. Bei 121,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 9.541 Scout24-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 1,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 65,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 45,67 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,43 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 112,03 EUR.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,29 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scout24-Investment von vor einem Jahr verdient

JPMorgan sieht Scout24 und GEA bald im DAX