Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag stärker

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 53,84 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 54,02 EUR. Bei 53,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.591 Scout24-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.08.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Am 24.02.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 12,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 70,77 EUR.

Scout24 veröffentlichte am 03.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,50 Prozent auf 91,20 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 101,90 Millionen EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.05.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2022-Ergebnisse wird von Experten am 29.03.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,04 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

