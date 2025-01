Scout24 Aktie News: Scout24 stabilisiert sich am Montagvormittag

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 86,05 EUR.

Mit einem Wert von 86,05 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 86,35 EUR. Die Scout24-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 86,05 EUR ab. Mit einem Wert von 86,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.152 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 90,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.02.2024 bei 61,76 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 39,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,25 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,74 EUR aus.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 27.02.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 03.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,72 EUR je Scout24-Aktie.

