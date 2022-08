Scout24 Aktie News: Scout24 fällt am Mittag

Aktien in diesem Artikel Scout24 59,30 EUR

Um 12:22 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 57,02 EUR ab. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 57,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.011 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 73,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,98 Prozent. Bei 46,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,58 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 69,79 EUR.

Scout24 gewährte am 03.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 107,90 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 93,77 EUR erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 08.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 1,73 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

