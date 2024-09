Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Scout24. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 72,30 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 72,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 72,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.199 Scout24-Aktien.

Am 10.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 3,04 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 55,20 EUR. Abschläge von 23,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,23 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 79,49 EUR.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 30.10.2025.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

