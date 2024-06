Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag freundlich

So entwickelt sich Scout24

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 71,70 EUR zu.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 71,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 71,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 270 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.05.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 53,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,28 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 78,73 EUR.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

