Scout24 Aktie News: Scout24 steigt am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 74,05 EUR.

Die Scout24-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 74,05 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 74,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 411 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 0,60 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 55,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 25,46 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,22 EUR je Scout24-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 79,49 EUR.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.10.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 30.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,70 EUR je Scout24-Aktie.

