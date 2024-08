Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagmittag stärker

Scout24 im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 66,25 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 11:41 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 66,50 EUR zu. Bei 66,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 9.939 Scout24-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2024 erreicht. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 10,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,68 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 79,39 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Scout24 am 31.10.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

