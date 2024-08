Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 66,05 EUR nach.

Um 09:06 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 66,05 EUR ab. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 65,90 EUR. Bei 66,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 671 Scout24-Aktien.

Am 22.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,15 EUR an. Mit einem Zuwachs von 12,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,20 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,43 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 79,39 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 30.10.2025 dürfte Scout24 die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,71 EUR je Aktie belaufen.

