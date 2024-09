Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Scout24 im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 74,40 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 74,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 411 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 1,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,20 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 25,81 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,22 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,49 EUR.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2024 erfolgen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,70 EUR je Aktie aus.

