Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 69,95 EUR ab.

Das Papier von Scout24 befand sich um 09:02 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 69,95 EUR ab. Die Scout24-Aktie sank bis auf 69,95 EUR. Bei 69,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 31 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.05.2024 markierte das Papier bei 73,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,00 Prozent. Bei 53,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,83 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,26 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 78,73 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Scout24 dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,84 EUR fest.

