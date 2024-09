Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 75,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 75,75 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 75,75 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 77.423 Scout24-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2024 bei 75,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,22 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,49 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

