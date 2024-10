Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagvormittag gesucht

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 80,70 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 80,70 EUR zu. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 80,80 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,70 EUR. Bisher wurden heute 1.550 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 18.10.2024 markierte das Papier bei 80,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 0,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (55,20 EUR). Mit Abgaben von 31,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,24 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,49 EUR.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.10.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 30.10.2025.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

