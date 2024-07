Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 72,80 EUR.

Die Scout24-Aktie musste um 11:39 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 72,80 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 72,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.601 Scout24-Aktien.

Am 22.07.2024 markierte das Papier bei 74,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,85 Prozent hinzugewinnen. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 24,18 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,27 EUR je Scout24-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,73 EUR je Scout24-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,84 EUR je Aktie belaufen.

