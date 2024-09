Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Blick auf Scout24-Kurs

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 76,80 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 76,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 77,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.120 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2024 markierte das Papier bei 77,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,39 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,20 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,13 Prozent.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,22 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 79,49 EUR an.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 30.10.2025 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,70 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

