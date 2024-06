Scout24 Aktie News: Scout24 legt am Nachmittag zu

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 71,35 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 15:47 Uhr 0,1 Prozent. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 71,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,10 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.405 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.05.2024 auf bis zu 73,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 2,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 11.07.2023 Kursverluste bis auf 53,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 25,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,27 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 78,73 EUR für die Scout24-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2024 2,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

