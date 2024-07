Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittag südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 71,20 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 71,20 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 71,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.983 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2024 markierte das Papier bei 74,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,20 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,27 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 78,73 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

