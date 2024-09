Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag kaum verändert

Blick auf Scout24-Kurs

Die Aktie von Scout24 hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 77,35 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Scout24-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:50 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 77,35 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,70 EUR zu. Bei 77,20 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38.151 Scout24-Aktien.

Am 24.09.2024 markierte das Papier bei 77,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,45 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 55,20 EUR. Abschläge von 28,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,22 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,49 EUR je Scout24-Aktie an.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Scout24 am 31.10.2024 präsentieren. Scout24 dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,70 EUR je Aktie aus.

