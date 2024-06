Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag nahezu unverändert

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 71,40 EUR.

Mit einem Kurs von 71,40 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 71,65 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 71,30 EUR. Bei 71,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.796 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2024 markierte das Papier bei 73,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,87 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 25,38 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,27 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,73 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,84 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

