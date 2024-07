Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagmittag nahe Nulllinie

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 71,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Scout24-Aktie um 11:47 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 71,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 71,85 EUR. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 71,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 71,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 9.332 Stück.

Am 22.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 55,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,27 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 78,73 EUR.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,50 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

