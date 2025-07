Scout24 Aktie News: Scout24 zieht am Mittwochmittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 120,70 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 120,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 120,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.440 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 65,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 83,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,44 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,32 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 112,03 EUR angegeben.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 06.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,29 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

