Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag im Aufwind

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 68,15 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 68,15 EUR zu. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 68,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.959 Scout24-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2024 auf bis zu 74,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,20 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 19,00 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 79,39 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 31.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Scout24 dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,71 EUR je Aktie belaufen.

