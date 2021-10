Scout24 Aktie News: Scout24 mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Scout24 61,68 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 61,56 EUR. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 61,34 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,56 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 9.551 Aktien.

Am 05.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,36 EUR an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2021 bei 56,94 EUR.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 74,38 EUR an. Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,80 EUR je Aktie.

Scout24 betreibt ImmoScout24, eine digitale Anzeigenplattformen für den Immobilienmarkt. Laut eigenen Angaben ist ImmobilienScout24 die führende Plattform für digitale Immobilienanzeigen in Deutschland. Neben Gesuchen und Angeboten bietet sie auch Ratgeber, Tipps oder Analyse-Tools für (Ver-)Mieter. Im Frühjahr 2020 wurde der Verkauf von AutoScout24, FinanceScout24 und Finanzcheck an Hellman & Friedman vollzogen.

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Erste Schätzungen: Scout24 veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Scout24 schließt Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft ab

Wie Experten die Scout24-Aktie im September einstuften

Redaktion finanzen.net