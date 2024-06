Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Blick auf Scout24-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 69,50 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 69,50 EUR ab. Bei 67,40 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.004 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,45 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.07.2023 (53,28 EUR). Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 23,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,27 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 78,73 EUR für die Scout24-Aktie.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,84 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen