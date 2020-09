Scout24-Aktie aktuell: Scout24 nahe Vortagesschluss

Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 75,40 EUR. Bei 75,75 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 74,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.321 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2020 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,50 EUR ab.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 73,05 EUR. Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,55 EUR je Scout24-Aktie.

Scout24 betreibt digitale Anzeigenplattformen für den Immobilien- und Automobilmarkt. Dabei tritt das Unternehmen unter den Marken ImmobilienScout24, AutoScout24 sowie FinanceScout24 auf und agiert dabei vorwiegend in Deutschland, aber auch in weiteren europäischen Ländern. Laut eigenen Angaben ist ImmobilienScout24 die führende Plattform für digitale Immobilienanzeigen. Neben Gesuchen und Angeboten bietet sie auch Ratgeber, Tipps oder Analyse-Tools für (Ver-)Mieter. Weitere Marken der Scout24 Holding sind das Partnerportal Friends Scout 24,die Online-Börse Job Scout24 oder Travel Scout 24, das Onlinereisebüro für unterwegs und daheim. Im Frühjahr 2020 wurde der Verkauf von AutoScout24 und FinanceScout24 und Finanzcheck an Hellman & Friedman bekannt vollzogen.

