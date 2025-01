Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 92,75 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 92,75 EUR. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,35 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 92,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.963 Scout24-Aktien.

Am 23.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,55 EUR an. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 0,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 61,76 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,41 Prozent.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,34 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.02.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 03.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2024 2,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

