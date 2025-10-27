DAX24.230 ±-0,0%Est505.690 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,79 +6,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.050 +0,6%Euro1,1647 +0,2%Öl65,71 ±0,0%Gold4.035 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA Porsche vz. PAG911 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX schwächelt leicht -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Highland Critical Minerals, Beyond Meat im Fokus
Top News
Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
EVOTEC-Aktie zieht an: Erfolgszahlung von Bristol-Myers Squibb eingeheimst EVOTEC-Aktie zieht an: Erfolgszahlung von Bristol-Myers Squibb eingeheimst
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

Selenskyj erwartet Friedensplan der Koalition der Willigen

27.10.25 13:09 Uhr

KIEW/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rechnet in den kommenden Tagen mit einem Friedensplan der sogenannten Koalition der Willigen. Der Plan solle kurz sein, sagte er dem US-Portal "Axios": "Ein paar schnelle Punkte. Wie der Plan eines Waffenstillstands. Wir haben beschlossen, in der kommenden Woche oder zehn Tagen daran zu arbeiten." Allerdings bezweifele er, dass Russlands Präsident Wladimir Putin dem Plan zustimmen werde, sagte Selenskyj.

Wer­bung

Die Koalition der Willigen sind etwa zwei Dutzend Staaten, angeführt von Großbritannien und Frankreich, die der Ukraine nach einem möglichen Waffenstillstand militärische Sicherheitsgarantien geben wollen. Nach einem Treffen am vergangenen Freitag in London sprach auch der britische Premierminister Keir Starmer von einem Friedensplan der Koalition.

Wo soll eine Waffenstillstandslinie verlaufen?

US-Präsident Donald Trump hat gefordert, die Kämpfe in der Ukraine entlang der derzeitigen Frontlinie einzustellen. Dem hat die Ukraine zugestimmt, ebenso ihre europäischen Unterstützer. Moskau besteht unter anderem darauf, dass die ukrainischen Truppen komplett aus dem von Russland beanspruchten Gebiet Donezk abziehen.

Um Putin an den Verhandlungstisch zu zwingen, seien weitere Sanktionen gegen Russland sowie Waffen mit hoher Reichweite für die Ukraine nötig, sagte Selenskyj dem US-Portal./fko/DP/stw