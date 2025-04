Selenskyj kündigt Militärtreffen in der Ukraine an

KIEW (dpa-AFX) - In der Ukraine sprechen an diesem Freitag führende westliche Militärs nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj über eine mögliche Stationierung von Soldaten in dem Land. Es handele sich um einen engen Kreis von Ländern, die bereit seien, Kontingente zu stationieren, sagte Selenskyj bei einem Treffen mit der geschäftsführenden Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Kiew.

Wer­bung Wer­bung

Er hatte ein Treffen auf Ebene der Generalstabschefs Frankreichs, Großbritanniens und der Ukraine bereits am vergangenen Freitag angekündigt, aber keinen Termin genannt.

Zuvor hatten sich in der so bezeichneten "Koalition der Willigen" vor allem Paris und London zur Entsendung von Truppen in die Ukraine bereiterklärt, um dort einen möglichen künftigen Waffenstillstand zu überwachen. Russland lehnt eine Stationierung von Truppen aus Nato-Staaten in der Ukraine kategorisch ab und warnt vor einer Eskalation in dem Konflikt. Deutschland lehnt eine Truppenentsendung ab.

Wer­bung Wer­bung

Selenskyj: Gespräche über Kontingente und Sicherheit

Dagegen sprach Selenskyj auch in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft von Plänen für eine neue Sicherheitsarchitektur bei dem Treffen am Freitag. Es werde nun ein gemeinsames Konzept für die Frage der Kontingente erörtert. Es gebe seitens der ukrainischen Streitkräfte klare Vorstellungen, wie die Truppenpräsenz der Europäer aussehen könne, erklärte er.

Es sei nicht klar, ob die Verbündeten das so unterstützten, sagte Selenskyj. "Aber mir gefällt, was ich gesehen habe." Details nannte er nicht. Auch die USA hätten das Thema einer möglichen Stationierung ihrer Truppen in der Ukraine nach der Beendigung des Krieges bisher bei Gesprächen bislang nicht offiziell von der Tagesordnung genommen.

Wer­bung Wer­bung

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren mit westlicher Militärhilfe gegen den russischen Angriffskrieg./mau/bk/ast/DP/jha