Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

24.05.25 12:43 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

Am Mittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 1,12 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:25 108.283,25 US-Dollar wert, nach 107.088,69 US-Dollar am Vortag. Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,8 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 59,1 Prozent. Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 428,22 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (426,35 US-Dollar). Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 1,44 Prozent auf 2.558,54 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.522,33 US-Dollar. Zudem legt Litecoin zu. Um 2,09 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 12:26 auf 97,15 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 95,16 US-Dollar wert war. Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 2,47 Prozent auf 2,352 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2,295 US-Dollar. Nach 0,7468 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Samstagmittag um 1,49 Prozent auf 0,7579 US-Dollar gestiegen. Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Monero um 3,40 Prozent auf 405,24 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 391,92 US-Dollar gemeldet wurde. Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,2091 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,2086 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0070 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0070 US-Dollar beziffert. Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2899 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0113 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Währenddessen zeigt sich Dash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (23,38 US-Dollar) geht es um 0,43 Prozent auf 23,48 US-Dollar nach oben. Derweil notiert der NEO-Kurs bei 6,533 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (6,472 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,95 Prozent. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net 1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

