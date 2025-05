“Keine Strafzölle auf Bitcoin” - Das beste Investment in der Krise?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es sind außergewöhnliche Zeiten an den Finanzmärkten. Selten liegen Kursrallye und Crash so nah beieinander wie während Donald Trumps Amtszeiten. Trump schließt seine Deals gerne ab, indem er öffentlichkeitswirksam übertreibt, überzogene Maßnahmen fordert, nur um sich dann in der Mitte zu treffen, was von Anfang an sein Ziel war. Das hat sich schon bei den Strafzöllen mit China gezeigt und die selbe Taktik dürfte nun auch mit der EU angewendet werden. Während die Marktteilnehmer unsicher sind, erinnert Michael Saylor daran, dass Bitcoin nicht von Handelszöllen betroffen ist. Ist Bitcoin jetzt die beste Wahl?

Keine Einigung mit der EU

Es ist eine geniale Taktik, die Trump anwendet und die schon im Fall zwischen den USA und China funktioniert hat. Erst eine 30 % Zollankündigung, dann die Lage eskalieren und die Zölle auf 145 % ansteigen lassen, nur um sich später auf 30 % Zoll zu einigen, was von Anfang an sein Ziel war.

Bei der ersten Ankündigung von 30 % Strafzöllen gegen China gingen die Finanzmärkte noch auf Talfahrt, als man sich ein paar Wochen später von 145 % auf 30 % Zoll geeinigt hat, war man in Feierlaune. Mit der EU ist es zuletzt zu einer Zollpause gekommen, wie mit vielen Teilen der Welt, um weitere Verhandlungen zu führen. Diese Verhandlungen sollen nun gescheitert sein.

TARIFFS: The EU is acting in bad faith. Looks like it is FAFO time… pic.twitter.com/ndddSlmbCm — @amuse (@amuse) May 23, 2025

Die Verhandlungen dürften nun ein ähnliches Bild zeigen wie mit China. Erst Eskalation, dann Deeskalation auf das ursprünglich angepeilte Niveau. 20 % Zoll hat Trump schon Anfang Apriil auf Importe aus der EU angekündigt. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass man sich später auf diesen Wert einigen wird.

Bitcoin nicht betroffen

Die Finanzmärkte haben erneut mit einem Abverkauf reagiert, als die Meldung gestern bekannt wurde, allerdings ist dieser diesmal nicht mehr so heftig ausgefallen. Marktteilnehmer scheinen sich an Trump zu gewöhnen. Der Bitcoin-Kurs notiert mit 108.500 Dollar immer noch knapp unter dem Allzeithoch. Der Großinvestor Michael Saylor, der weit mehr als eine halbe Million Bitcoin besitzt, erinnert daran, dass die Kryptowährung nicht von Handelszöllen betroffen ist.

No Tariffs on Bitcoin — Michael Saylor (@saylor) May 23, 2025

Damit hat er natürlich Recht, was auch der Grund sein dürfte, warum sich Bitcoin inzwischen deutlich stabiler als Aktien und viele andere Assets hält. Der Handelskrieg könnte sich demnach sogar als einzigartige Chance für Bitcoin erweisen und den Kurs auf neue Höchststände treiben, die weit über dem bisherigen Allzeithoch liegen. Viele Analysten erwarten schon während Trumps Amtszeit einen Bitcoin-Kurs von über 500.000 Dollar.

Die Tatsache, dass sich Bitcoin aktuell erneut als krisensicheres Investment zeigt, könnte diese Prognosen schnell Realität werden lassen. Zumindest scheint es aktuell mit wöchentlichen Zollmeldungen deutlich riskanter, in Aktien zu investieren als in Bitcoin. Eine Entwicklung, von der auch der BTC Bull Token ($BTCBULL) stark profitiert.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.