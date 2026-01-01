DAX24.933 +0,3%Est505.938 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 -0,7%Nas23.501 +0,5%Bitcoin80.202 ±0,0%Euro1,1698 -0,2%Öl61,54 -0,4%Gold4.481 +0,8%
Selenskyj kündigt Treffen mit US-Vertretern an

06.01.26 14:43 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Treffen mit US-Vertretern in Paris angekündigt. Heute stünden wichtige Gespräche mit der Führungsebene der sogenannten Koalition der Willigen, dem Nato-Generalsekretär sowie ein Treffen mit Vertretern des US-Verhandlungsteams bevor, schrieb er in sozialen Medien nach seiner Ankunft in Paris.

In der französischen Hauptstadt kommen heute westliche Unterstützer der Ukraine zusammen, um mit Vertretern der USA über eine Absicherung eines möglichen Waffenstillstands oder Friedens in dem seit fast vier Jahren andauernden russischen Angriffskrieg beraten. Erwartet werden Vertreter aus 35 Ländern, darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und eben der ukrainische Präsident.

Die Gespräche seien dazu bestimmt, der Ukraine mehr Sicherheit und Stärke zu bringen, schrieb Selenskyj. Das Land zähle auf seine Partner und auf Schritte, die echte Sicherheit garantieren könnten. Er forderte einmal mehr, dass die Flugabwehr der Ukraine gestärkt werden müsse, da Russland seine Angriffe nicht stoppe. Darüber habe er mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron gesprochen. Heute finde das repräsentativste Treffen der Koalition der Willigen statt, schrieb Selenskyj./ksr/DP/jha