Selenskyj lehnt Lockerung von Russland-Sanktionen ab

11.03.26 16:37 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich vor dem Hintergrund des Iran-Krieges gegen eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. "Wenn die Sanktionen gelockert werden, dann wird diese Aggression anerkannt", sagte der Staatschef auf einer Pressekonferenz mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) in Kiew. Das wäre "absolut ungerecht". Er sei überzeugt, dass dies auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) so sehe.

Klöckner sagte wiederum, sie habe darüber als Bundestagspräsidentin nicht zu entscheiden. Sie persönlich finde es allerdings wichtig, "dass wir Russland nicht belohnen für das, was es tut". Thema des Gesprächs waren auch die deutsch-ukrainische Kooperation bei militärischen Drohnen und Pläne für eine größere Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Energieversorgung.

Zur Unterstützung der Ukraine in ihrem seit mehr als vier Jahren andauernden Abwehrkampf gegen eine russische Invasion wurden beispiellose Sanktionen gegen Russland verhängt. Wegen des Anstiegs der Energiepreise nach den Angriffen von den USA und Israel auf den Iran hat Washington eine zeitlich begrenzte Rücknahme von Sanktionen gegen Moskau in Betracht gezogen./abc/DP/nas