DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -1,6%Nas23.584 +0,2%Bitcoin78.217 -2,4%Euro1,1679 ±-0,0%Öl59,96 -0,9%Gold4.462 +0,1%
Senatorin spielte mit Wegner in Stromkrise Tennis

07.01.26 23:50 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat seine viel kritisierte Tennispartie während des Stromausfalls im Südwesten der Hauptstadt zusammen mit einem anderen Senatsmitglied gespielt: seiner Lebensgefährtin, Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (beide CDU).

Senatssprecherin Christine Richter bestätigte, dass beide am Samstagmittag Tennis gespielt hätten. Wenige Stunden zuvor war Wegner über den Brandanschlag mit der Folge des Blackouts informiert worden. Über Günther-Wünschs Teilnahme an dem nach Wegners Angaben einstündigen Match hatte zuvor der "Tagesspiegel" berichtet.

Am Sonntag hatte Wegner auf eine Journalistenfrage noch gesagt, er sei den ganzen Samstag am Telefon gewesen und habe versucht zu koordinieren. Inzwischen sieht er die Aussage selbstkritisch: "Rückblickend hätte ich das am Sonntag sagen sollen, was ich am Samstag gemacht habe", sagte Wegner in der RBB-"Abendschau".

Der Stromausfall war durch einen Anschlag vermutlich von Linksextremisten auf eine Kabelbrücke ausgelöst worden. Bis zu 100.000 Menschen waren mitten im Winter ohne Strom und Heizung, Internet und Handy-Empfang. Berlin rief eine sogenannte Großschadenslage aus und bat die Bundeswehr um Amtshilfe./and/DP/zb