SENTIMENT/An Wall Street sind die Bullen zurück

DOW JONES--Wieder klar verbessert hat sich die gute Laune an der Wall Street. Mit 40,3 Prozent der Anleger sind nun wieder deutlich mehr Bullen unterwegs als in der Vorwoche mit 36,8 Prozent. Das zeigt die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII. Die meisten "Konvertiten" kamen dabei aus dem Lager der Neutralen, das sich auf 26,7 nach 29,2 Punkten reduzierte. Die Bären gaben nur einen Prozentpunkt ab auf nunmehr 33 Prozent. Die Anlegerlaune an den US-Börsen ist damit wieder deutlich bullischer als im langfristigen Durchschnitt. Dieser liegt bei einem Bullen-Anteil von 37,5 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

In Deutschland ist die Stimmung dagegen weniger klar ausgeprägt. Wie Sentiment-Experte Joachim Goldberg im Rahmen seiner Umfrage für die Börse Frankfurt feststellt, sind Anleger in "halb voll, halb leer"-Laune. Die Zollvereinbarungen und andere Nachrichten trieben die deutschen Bluechips vor sich her. Von den mittelfristig orientierten Anlegern hätten sich aus unterschiedlichen Positionen viele an die Seitenlinie zurückgezogen. In konkreten Zahlen seien dies von den Profis 7 Prozent der Bullen und 5 Prozent der Bären, von den Privaten 14 Prozent der Bären.

Goldberg macht dabei vor allem Gewinnmitnahmen sowohl auf der Long- wie auch Short-Seite als Motivation dahinter aus. Vor allem bei den Profis sei die Risikofreude deutlich zurückgegangen. Unter dem Strich sei daher die recht niedrige Anzahl an Optimisten bemerkenswert: Sollten DAX-Kurse plötzlich steigen, wären viele in einer schlechten Situation und schauten hinterher. Per Saldo sei dies keine schlechte Ausgangslage für den DAX.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2025 04:58 ET (08:58 GMT)