Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusNeue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Wall Street beendet Handel weit im Plus -- Bayer: Klage gegen J&J eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Standard Chartered senkt Gewinnprognose - Aktienrückkaufprogramm. SFC Energy: Rückkehr zum Wachstum - Fokus auf Verteidigungsgeschäft. INDUS spürt Zollbelastungen - Ergebnisse im Rahmen der Ziele. Gabler legt Preisspanne für geplanten Börsengang fest. CEWE: Umsatz und operativer Gewinn dank starkem Weihnachtsgeschäft gesteigert. Elmos Semiconductor: Stärkeres Wachstum für 2026 erwartet.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Würden Sie bei der Bankberatung einer künstlichen Intelligenz vertrauen?