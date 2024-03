SGT German Private Equity GmbH-Aktie: Insider passt Depot an

Insider Portfolio

Wie sich die SGT German Private Equity GmbH-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 27.03.2024 bei SGT German Private Equity GmbH verzeichnet. Die BaFin wurde am 27.03.2024 über die Transaktion informiert. Gerlinger & Partner GmbH, in enger Beziehung bei SGT German Private Equity GmbH, fügte am 27.03.2024 16.917 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 0,60 EUR aufgerufen. Anleger zeigten sich alles in allem bei der SGT German Private Equity GmbH-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 0,54 EUR.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der SGT German Private Equity GmbH-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei EUR. Der Marktwert von SGT German Private Equity GmbH beträgt unterdessen 26,86 Mio. Euro. Derzeit sind 46.301.800 Aktien handelbar.

Zuvor meldete SGT German Private Equity GmbH, dass Gerlinger & Partner GmbH am 20.03.2024 ein Eigengeschäft tätigte. Gerlinger & Partner GmbH erwarb zu diesem Zeitpunkt 17 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 0,59 EUR.

